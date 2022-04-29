Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Киеве корпусов предприятия "Артем"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что высокоточными ракетами уничтожили корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в Киеве.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в городе Киев", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

Он сообщил, что ракетами "Калибр" уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов (Киевская область), Красносёлка (Одесская область) и Полонное (Хмельницкая область).

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение десяти военным объектам Украины. Среди них: девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичёвка", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар-ТБ2" на российско-украинской границе в районе населенного пункта Нововодянное (Запорожская область).

"Также в районе населенного пункта Каменка сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня "Смерч", - сказал он.

"Ракетными войсками в течение ночи поражены 13 военных объектов Украины. В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса "Точка-У", с которой вчера был нанесен удар по жилым кварталам города Херсон", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, помимо этого российские ракетчики нанесли удары по шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожили три артиллерийских батареи и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнено 975 огневых задач.

"Поражен 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппаратов.