Путин и Токаев не обсуждали выход Казахстана из ЕАЭС и Таможенного союза

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Тема выхода Казахстана из Евразийского экономического союза и Таможенного союза ЕАЭС не затрагивалась в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин и Токаев в пятницу провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, были "обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества", а также "затронуты также вопросы взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности".

Кроме того, был "подтвержден настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства".