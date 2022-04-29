В РФ запланировали упростить получение пенсий по потере кормильца с сентября 2023 г.

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В России предлагается с 1 сентября 2023 года назначать пенсии по потере кормильца без подачи заявления. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Ранее ожидалось, что новый порядок заработает с 1 января 2023 года.

"Стороны обсудили и поддержали проект федерального закона, позволяющий упростить для граждан процедуру получения пенсии по потере кормильца. Так, предлагается с 1 сентября 2023 года назначать без подачи заявления страховые пенсии по потере кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, на основании сведений, полученных в результате межведомственного информационного обмена. Таким образом подавать заявление для назначения таких пенсий больше не потребуется", - сообщили журналистам в аппарате по итогам заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В ноябре 2021 года в пресс-службе Минтруда сообщали, что пенсии по потере кормильца будут назначаться без подачи заявления с 1 января 2023 года. Соответствующий законопроект был разработан ведомством. Сейчас в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка обращаются с заявлением в территориальный орган ПФР.