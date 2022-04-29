На жалобы бдительных граждан пришлось 46% контента, который затем удалил РКН

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - С начала года Роскомнадзор заблокировал больше 135 тысяч публикаций в интернете запрещенным контентом, информацию о 61 тысяче таких материалов - более 46% - прислали ведомству граждане.

В РКН поблагодарили этих людей неравнодушие и помощь.

Из более чем 135 тысяч материалов 46 тысяч относились к трем категориям информации - "наркотики", "пропаганда самоубийства" и "детская порнография", что на 35% меньше аналогичного периода 2021 года, когда таких материалов было 72 тысячи.

В ведомстве также отметили работу российских соцсетей, которые сами удалили более 84% всей выявленной по указанным категориям информации.

Соцсети с февраля 2021 года по закону обязаны сами выявлять и блокировать информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность. РКН призвал все все площадки к ответственному исполнению требований российского законодательства.