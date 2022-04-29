В РФ не зафиксировано случаев заболевания гепатитом неизвестного происхождения

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии, выявленным в нескольких странах Европы и Америке, в России не зафиксировано, риск его завоза в страну минимизирован из-за ограниченного авиасообщения, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В РФ по состоянию на 29 апреля случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что "с большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, что минимизирует риски его завоза".

5 апреля ВОЗ была уведомлена о первых 10 случаях тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей в возрасте до 10 лет в центральной Шотландии. По состоянию на 27 апреля, как уточнили в Роспотребнадзоре, зарегистрировано около 190 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона, двух странах Американского региона и одной страны Западно-Тихоокеанского региона. В частности, случаи заболевания были зарегистрированы в Великобритании (140), Испании, Израиле, США, Канады, Дании, Ирландии, Нидерландах, Италии, Норвегии, Франции, Румынии, Японии и Бельгии.

Клинический синдром в выявленных случаях представляет собой острый гепатит с повышением уровня ферментов печени, часто с желтухой, иногда предшествующей желудочно-кишечным симптомам, у детей в возрастной категории от одного месяца до 16 лет. Причина заболевания устанавливается.