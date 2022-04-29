Новый приговор бывшему полковнику Захарченко огласят 17 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы 17 мая огласит приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток более чем на 1,4 млрд рублей.

"Оглашение приговора назначено на 17 мая в 11:00", - сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Как сообщалось, в ходе прений сторон гособвинение запросило для Захарченко 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также обвинение попросило назначить Захарченко штраф в 500 млн рублей.

Обвинение попросило назначить наказание по совокупности с наказанием по первому приговору, вынесенному экс-офицеру в 2019 году.

Для другого подсудимого – бывшего совладельца группы компаний "1520" Валерия Маркелова – гособвинение попросило 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Еще двоим фигурантам – предполагаемым соучастникам Захарченко Виктору Белевцову и Василию Критинину – прокурор предложила назначить по 9 лет колонии строгого режима со штрафом по 100 млн рублей каждому.

Защита настаивала на оправдании фигурантов.

Захарченко предъявлено обвинение в получении особо крупной и крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ), Маркелову - в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), Белевцову и Критинину - в посредничестве взяточничеству (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Все четверо подсудимых не признают вину.

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Захарченко "за общее покровительство по службе" с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов: Маркелова, а также объявленных в настоящее время в розыск и арестованных в России заочно Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина.

Последние, как установило следствие, организовали и использовали так называемую "площадку", на которой проводились незаконные финансовые операции.

Версия гособвинения

В разное время, по версии обвинения, Захарченко, который обозначался в системе учета "площадки" как "Захар Хитрый", "Партнер" и "Вишенка", получал доступ к безналичным денежным средствам на виртуальном счету - сначала по 150 тыс. рублей в месяц, а затем по 20% от ежемесячного дохода "площадки".

Кроме того, утверждает обвинение, Захарченко "за действия в пользу взяткодателя" получил от бизнесмена Авшолума Юнаева 844 тыс. рублей в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах "Гранд Отель Поляна" и "Поляна 1389 Отель и СПА" в Краснодарском крае.

В 2019 году Захарченко был приговорен к 12 с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в 118 млн рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ) и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в сети ресторанов La Maree. При этом бывший сотрудник МВД оправдан с правом на реабилитацию по другому эпизоду вмененного ему взяточничества - о незаконном получении $800 тыс.

Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называл возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд руб., впоследствии обращенные в доход государства.