Суд на Алтае помог отсрочить взыскание недоимки для соцзначимого бизнеса на фоне санкций

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Антисанкционный 79-й указ президента РФ может помочь бизнесу заблокировать безакцептное списание средств со счетов до разрешения налогового спора. ООО "Фром Вайлд", алтайской компании, специализирующейся на переработке и экспорте кедрового ореха, удалось убедить суд приостановить исполнение решения о доначислении ей налогов до проверки его правомерности в суде.

Правовой основой для принятия таких обеспечительных мер стали положения президентского указа о мерах по поддержке отечественных производителей. Суд решил, что "заморозка" решения налоговиков может рассматриваться в этом качестве, так как "Фром Вайлд" осуществляет деятельность, обладающую социально-значимой направленностью, поскольку предоставляет сельским жителям рабочие места.

Губительные санкции

"Фактически почти вся деятельность общества ("Фром Вайлд" - ИФ) была основана на договорных отношениях с контрагентами-странами, официальная позиция которых в настоящий момент состоит в поддержке экономических санкций против Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц. В настоящий момент все поставки между странами приостановлены", - такое описание нынешнего состояния бизнеса приводится в судебных документах.

Генеральный директор "Фром Вайлд" Кирилл Мальцев уточнил в беседе с корреспондентом "Интерфакса", что 100% товара отгружалось в Европу, с начала марта поставки на экспорт прекратились, порядка 20% клиентов отказались от продукции.

"Существует две основные проблемы. Одна связана с логистикой товара – мы не можем предоставить его в Европу. Вторая – платежи, часть из которых не проходит. Дебиторская задолженность, которая у нас была, не вся вернулась, и неизвестно, вернется ли в целом", - констатировал Мальцев.

Расчетные счета "Фром Вайлд", открытые за пределами РФ, были заблокированы, говорится в судебных документах.

"К нам из банка пришло письмо, что до 31 марта нужно предоставить информацию о том, что есть гражданство. Соответственно у нас его нет, поэтому счета заблокировали, - сообщил "Интерфаксу" Мальцев. - То есть тут субъективный русофобский момент: к русским собственникам компаний сейчас повышенное внимание, их просят в добровольном порядке закрыть счета или просто блокируют".

Юридически это требование никак не обосновано, подчеркивает гендиректор "Фром Вайлд".

Похожая ситуация и с хранением продукции. "У нас был склад в Германии. Нам еще в начале марта сказали – забирайте товар", - сказал Мальцев.

Компания, по его словам, начала искать другие варианты поставок. "Мы пытаемся переориентироваться на Ближний Восток и Китай, однако сейчас из-за коронавируса закрыты границы, хотя клиенты у нас есть", - сообщил Мальцев.

На данный момент, по его словам, компания несет убытки.

В прицеле налоговиков

За несколько месяцев до этого "Фром Вайлд" столкнулась с налоговыми претензиями. 4 апреля 2022 года управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю сочло, что компания должна доплатить в бюджет 72,67 млн руб. налогов, пеней и штрафов. Это большая для "Фром Вайлд" сумма: за 2017-2020 годы она заплатила всего 16,7 млн руб. налогов, а чистая прибыль по итогам 2021 года составила чуть более 43 млн руб., свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Требование об уплате налога по результатам проверки, согласно Налоговому кодексу, направляется в течение 20 дней с даты вступления в силу соответствующего решения. Для его исполнения в добровольном порядке отводится восемь дней, а затем у фискальных органов возникает право на безакцептное списание средств со счетов налогоплательщика, их арест, обращение взыскания на имущество. При этом судебные разбирательства, которые далеко не всегда оканчиваются в пользу казны, могут длиться не один год.

Угроза полной остановки бизнеса

"Фром Вайлд" обжаловала решение о доначислении налогов. 20 апреля 2022 года Арбитражный суд Алтайского края принял это заявление к рассмотрению вместе с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде приостановления решения налоговых органов.

В суде юристы "Фром Вайлд" указывали на сезонный характер работы компании и, как следствие, на необходимость кредитования. По состоянию на март 2022 года задолженность перед Сбербанком, Сибирским банком и Сибсоцбанком составляла 89,42 млн руб. (эта информация из оборотно-сальдовой ведомости приводится в судебных материалах).

Численность персонала компании - 73 человека, большинство из которых проживают в сельской местности, подчеркивали юристы "Фром Вайлд". В марте 2022 года на оплату труда ушло 1,18 млн рублей (без НДФЛ и страховых взносов), что при упомянутом количестве занятых дает среднюю зарплату около 16 тыс. руб.

"Списание доначисленной суммы по итогам налоговой проверки приведет к невозможности исполнения текущих обязательств перед сотрудниками, контрагентами и поставщиками общества, к существенному ухудшению имущественного положения общества, что в конечном итоге повлечет полную остановку хозяйственной деятельности", - резюмировали юристы "Фром Вайлд", обосновывая необходимость принятия обеспечительных мер.

Необходимость господдержки

Суд согласился, что исполнение решения о доначислении налогов должно быть приостановлено. Юридической основой для введения такого обеспечения стал указ президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". В решении суда отмечается, что указ среди прочего предусматривает такие шаги по поддержке отечественных производителей, как финансовые каникулы до сентября 2022 года, субсидии и льготные кредиты на поддержку сельхозпроизводителей, предоставление права субъектам РФ изменять сроки уплаты налогов, введение нулевых ставок по наиболее важным отраслям производства.

В своем решении суд обращает внимание на аргумент "Фром Вайлд", согласно которому компания "осуществляет деятельность, обладающую социально-значимой направленностью, поскольку (...) обеспечивает для сельских граждан рабочие места". Реакция суда на этот довод такова: "Указанное обстоятельство свидетельствует о необходимости оказания поддержки со стороны государства".

"С учетом изложенного, удовлетворяя ходатайство общества о принятии обеспечительных мер, суд исходит из того, что взыскание недоимки (...) может причинить значительный ущерб заявителю, существенно затруднить восстановление его нарушенных прав в случае удовлетворения заявленных требований (о признании незаконным решения о доначислении налогов - ИФ)", - говорится в решении суда.

Баланс частных и публичных интересов, то есть компании и государства, при этом, по мнению суда, не нарушается. Потери бюджета в связи с принятием обеспечительных мер "невозможны, так как в случае неудовлетворения требований заявителя сумма будет взыскиваться с учетом пени, начисленной за период, когда действие требования было приостановлено", говорится в решении.

ООО "Фром Вайлд" зарегистрировано в 2015 году. Основателями компании были Андрей Неверов (51%), Денис Клепиков (10%) и Лариса Данилова (39%). В настоящий момент Неверов и Клепиков владеют компанией в пропорции 51:49.

В 2021 году выручка и чистая прибыль "Фром Вайлд" увеличились в полтора раза, до 724,16 млн руб. и 43,37 млн руб. соответственно.