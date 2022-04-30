Троих полицейских задержали в Ингушетии по подозрению в получении взятки и грабеже

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве взятки и грабеже, сообщил "Интерфаксу" представитель СУСКР по региону.

"По данным следствия, в апреле 2022 года трое сотрудников правоохранительных органов, установив, что местный житель возможно причастен к незаконному хранению наркотических средств, под угрозой доставления в отдел полиции и привлечения его к уголовной ответственности потребовали передать им взятку", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, потерпевший передал правоохранителям 70 тысяч рублей.

Кроме того, через несколько дней стражи правопорядка, действуя группой лиц по предварительному сговору, усадив того же местного жителя в салон своего автомобиля, открыто похитили у потерпевшего 250 тысяч рублей и скрылись с места происшествия.

Подозреваемые задержаны, по месту их жительства проведены обыски.

На основании материалов регионального управления ФСБ в отношении них возбуждено уголовное дело по п. "б " ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки с вымогательством взятки) и п. " а " ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщал, что в Магасе задержан сотрудник ГИБДД. По предварительным данным, мужчину подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По его словам, сейчас с задержанным работают следователи, он дает показания.