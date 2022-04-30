Три человека погибли при пожаре в Свердловской области

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе двое детей, погибли и пятеро пострадали при пожаре в частном доме в селе Мезенцево (городской округ Заречный) Свердловской области в субботу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 3:23 по местному времени, первые подразделения прибыли на место вызова через 7 минут. Горели частный деревянный жилой дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров. В течении сорока минут пожар был локализован.

По данным МЧС, в ходе проливки и разборки сгоревших конструкций дома были обнаружены трое погибших, из них двое детей.

Пострадали пять человек, из них трое детей госпитализированы в медучреждение.

"Причину трагедии устанавливают пожарные дознаватели", - отмечает ведомство.

К тушению привлекались три единицы техники и 10 человек личного состава.

В свою очередь, в пресс-службе областной прокуратуры отметили, что пострадали члены двух семей, приехавших на выходные на дачу.

Там уточнили, что погиб глава одной из семей, мужчина 1976 г.р., и дети из другой семьи (девочка 2016 г.р. и мальчик 2019 г.р.).

По данным ведомства, пострадали мужчина 1986 г.р., женщина 1985 г.р., девочки 2012 и 2021 г.р., мальчик 2019 г.р.

"Они с ожогами тела доставлены в учреждение здравоохранения. Наиболее серьезные повреждения у мужчины, предварительно диагностировано около 40% ожогов тела", - говорится в сообщении.

В настоящее время рассматриваются несколько версий происшествия, в том числе нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неосторожное обращение с огнем.

На место происшествия выезжал заместитель Белоярского межрайонного прокурора Михаил Коростелев, начата проверка, в ходе которой прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, отмечает ведомство.