Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в Красноярском крае

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет упал в Красноярском крае, один человек погиб, еще один с травмами госпитализирован, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ, сказали в пресс-службе.

Самолет, марка которого пока уточняется, упал в 120 км от Красноярска. Его маршрут и цель полета тоже пока устанавливаются. К месту происшествия выехала следственная группа.

В пресс-службе Главного управления МЧС сообщили "Интерфаксу", что двухместный самолет упал в районе деревни Голубевка.

В свою очередь в пресс-службе краевого Минздрава агентству сказали, что пострадавший при падении самолета доставлен в Манскую районную больницу.

"Подтверждаем, к сожалению, один летальный случай. Еще один человек пострадал, его отвезли в Манскую районную больницу. Его состояние сейчас уточняется", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.