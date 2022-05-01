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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Состояние пострадавшего при падении Cessna 182 в Красноярском крае назвали тяжелым

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Состояние пострадавшего при падении легкомоторного самолета Cessna 182 в Красноярском крае оценивается как тяжелое, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Отмечается, что пострадавший будет транспортирован вертолетом санитарной авиации из Манской районной больницы в краевую больницу.

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По словам представителя пресс-службы, рейс санавиации запланирован на ближайшее время и будет организован сразу же, как только освободится вертолет.

Между тем Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Cessna 182 выполнял частный рейс без диспетчерского сопровождения. По факту его жесткой посадки прокуратура организовала проверку.

Легкомоторный самолет упал около 16:00 по местному времени в Манском районе Красноярского края, один человек погиб, еще один с травмами был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Красноярский край
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