Дожди помогли потушить все природные пожары в Приморье

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Все природные пожары в Приморье, где в майские праздники было зафиксировано 25 возгораний, потушены, сообщает в четверг краевое министерство по делам ГО и ЧС.

"Дожди, которые прошли на территории Приморья в первых числах мая, улучшили пожароопасную обстановку в регионе. За прошедшие сутки было зарегистрировано всего два пожара общей площадью 65 га, в Ханкайском округе и Хасанском районе. Они ликвидированы. На утро 5 мая пожаров не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

По данным краевых властей, в минувшие "длинные" выходные, с 30 апреля по 3 мая, в крае полыхали 18 лесных и семь природных пожаров общей площадью более 690 га.

В последние недели апреля в лесах края из-за теплой сухой погоды установился высокий класс пожарной опасности. В конце апреля на всей территории Приморья введен особый противопожарный режим.

С начала года в регионе потушили 697 лесных и природных пожаров общей площадью почти 72 тыс. га.