Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:44

Мужчину с оружием и боеприпасами задержали на входе в вокзал в Приморье

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Транспортные полицейские задержали в приморском городе Уссурийск местного жителя, который пытался пройти в здание железнодорожного вокзала с боеприпасами, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

На входе сработала рамка металлодетектора. Полицейские при досмотре багажа задержанного обнаружили более 40 спортивно-охотничьих патронов, относящиеся к категории боеприпасов, газовый револьвер, пусковое устройство для сигнальных патронов и сигнальное оружие, говорится в сообщении.

Задержанный сообщил, что он только освободился из мест лишения свободы и направлялся домой в село Мельничное Приморского края. Боеприпасы, по его словам, он нашел недалеко от автобусных остановок и решил взять находку с собой.

В отношении фигуранта отдел дознания линейного отдела МВД России на станции Уссурийск возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, перевозка оружия, боеприпасов). Подозреваемый заключен под стражу.

Приморский край Уссурийск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 4 мая

Суд вынес новый приговор главарю ореховской ОПГ Буторину

Крупный пожар в промзоне нижегородского Дзержинска ликвидирован

Сев риса начался в Крыму после восьмилетнего перерыва

"Гемотест" проведет служебное расследование после сообщений об утечке данных

"Гемотест" проведет служебное расследование после сообщений об утечке данных

Ликвидировано открытое горение в промзоне нижегородского Дзержинска

Ликвидировано открытое горение в промзоне нижегородского Дзержинска

Суд в Москве арестовал имущество ООО "Гугл" на 0,5 млрд рублей по иску НТВ

Минтруд сообщил, что почти 100 тыс. работников в РФ находятся в режиме простоя

Минтруд сообщил, что почти 100 тыс. работников в РФ находятся в режиме простоя

В Кремле заявили об отсутствии договоренностей насчет встречи Путина и папы римского

В Кремле заявили об отсутствии договоренностей насчет встречи Путина и папы римского
Военная операция на Украине

Песков опроверг сообщения о том, что РФ 9 мая может объявить Украине войну