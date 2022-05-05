Мужчину с оружием и боеприпасами задержали на входе в вокзал в Приморье

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Транспортные полицейские задержали в приморском городе Уссурийск местного жителя, который пытался пройти в здание железнодорожного вокзала с боеприпасами, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

На входе сработала рамка металлодетектора. Полицейские при досмотре багажа задержанного обнаружили более 40 спортивно-охотничьих патронов, относящиеся к категории боеприпасов, газовый револьвер, пусковое устройство для сигнальных патронов и сигнальное оружие, говорится в сообщении.

Задержанный сообщил, что он только освободился из мест лишения свободы и направлялся домой в село Мельничное Приморского края. Боеприпасы, по его словам, он нашел недалеко от автобусных остановок и решил взять находку с собой.

В отношении фигуранта отдел дознания линейного отдела МВД России на станции Уссурийск возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, перевозка оружия, боеприпасов). Подозреваемый заключен под стражу.