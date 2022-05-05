Тульский экс-полицейский получил семь лет колонии за развращение девочек

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Привокзальный районный суд в Туле признал бывшего сотрудника полиции виновным в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ему назначили наказание в виде семи лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в том числе в интернете, сроком на семь лет.

Согласно материалам суда, с сентября 2020 года мужчина, являясь сотрудником одного из подразделений регионального УМВД, переписывался в соцсети с девочками, не достигшим совершеннолетия. Он просил их прислать фотографии интимного характера, а изображения одной из девочек распространил в интернете за ее отказ вступить с ним в близкие отношения.

Также подсудимый в апреле 2021 года дважды совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, отметили в пресс-службе.

Кроме того, мужчина также незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие и патроны.

В пресс-службе СУ СКР по Тульской области уточнили, что двум пострадавшим не было и 14 лет, еще одной потерпевшей стала девочка, не достигшая 16-летнего возраста.

В июле прошлого года сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении экс-сотрудника полиции, подозреваемого в развратных действиях в отношении школьницы.

По версии следствия, мужчина, являясь на тот момент сотрудником отделения полиции "Привокзальный" города Тулы, познакомился с несовершеннолетней в соцсетях и уговорил прислать ему фотографии интимного характера. Затем он предложил ей вступить в интимную связь с его знакомым. Получив отказ, полицейский распространил фотографии в интернете.

Со ссылкой на СУ СКР по Тульской области сообщалось, что в общей сложности он обвинялся в совершении шести эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и незаконном распространении сведении о частной жизни.

В УМВД по Тульской области сообщали, что в отношении подозреваемого была проведена служебная проверка, принято решение о его увольнении. К ответственности также привлечены непосредственные руководители сотрудника. Он был уволен из органов в звании капитана полиции, ему 32 года.