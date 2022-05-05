Семь человек пострадали в аварии со скорой в Подмосковье

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Семь человек пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Одинцовском районе Московской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня на 7 км автодороги "Северный обход Одинцово" автомашина "ВАЗ" совершила столкновение с автомашиной "ГАЗель" "Скорая помощь", - сказали журналистам в четверг в пресс-службе.

В результате ДТП, по данным ведомства, пострадали семь человек, в том числе трехлетний ребенок. Потерпевшие госпитализированы.

По данным пресс-службы, авария произошла после того, как легковой автомобиль нарушил правила дорожного движения.