Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:57

Семь человек пострадали в аварии со скорой в Подмосковье

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Семь человек пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Одинцовском районе Московской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня на 7 км автодороги "Северный обход Одинцово" автомашина "ВАЗ" совершила столкновение с автомашиной "ГАЗель" "Скорая помощь", - сказали журналистам в четверг в пресс-службе.

В результате ДТП, по данным ведомства, пострадали семь человек, в том числе трехлетний ребенок. Потерпевшие госпитализированы.

По данным пресс-службы, авария произошла после того, как легковой автомобиль нарушил правила дорожного движения.

Подмосковье МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Думе заявили, что ядерный удар со стороны РФ возможен только в рамках обороны

В Думе заявили, что ядерный удар со стороны РФ возможен только в рамках обороны

Что произошло за день: четверг, 5 мая

В канцелярии Беннета заявили, что он принял извинения Путина за слова Лаврова

В канцелярии Беннета заявили, что он принял извинения Путина за слова Лаврова

Минстрой призвал ускорить создание туристических центров в РФ

Экспонаты из коллекции Морозовых вернулись из Франции без повреждений

Экспонаты из коллекции Морозовых вернулись из Франции без повреждений

Отели на российских курортах начали снижать цены из-за падения спроса

Отели на российских курортах начали снижать цены из-за падения спроса

Суд в Петербурге прекратил еще одно дело о дискредитации российской армии

Семь датских дипломатов объявлены в России персонами нон грата