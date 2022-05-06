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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:06

Одиннадцать человек пострадали при столкновении двух маршруток в Петербурге

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Две маршрутки столкнулись в Московском районе Петербурга в пятницу, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Авария произошла на улице Типанова около 16:50.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, среди них двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Их состояние уточняется. Причина аварии пока не установлена.

На месте работают три экипажа скорой помощи и дорожная полиция.

Петербург МВД
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