Белоруссия и Россия формализуют новые договоренности о поставках газа

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU -Белоруссия и Россия проведут переговоры о поправках в соглашения по поставкам газа, сообщила пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко.

"Одобрены проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, а также проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" (сейчас ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" - ИФ)", - говорится в сообщении.

Лукашенко подписал два указа, которыми одобрены в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении поправок в межправительственные соглашения Белоруссии и России по условиям поставки и транзита газа от 25 ноября 2011 года, отметили в пресс-службе. Подписать протоколы уполномочено правительство Белоруссии.

По межправительственным договоренностям Белоруссия с апреля перешла на оплату в российских рублях за поставляемый в республику природный газ. Белорусские власти сообщали, что зафиксировали цену поставок в российских рублях, однако стоимость поставок стороны публично не разглашали. Ранее белорусская сторона оплачивала поставки газа в долларах США. Также в долларах США номинирована торговая надбавка дочерней компании "Газпрома" - "Газпром трансгаз Беларусь" (ранее "Белтрансгаз"), с учетом которой газ продается белорусским оптовым потребителям. В рамках заключенного в конце 2021 года контракта цена газа для Белоруссии в 2022 году составляет $128,52 за тысячу кубометров.