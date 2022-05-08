Минск заявил, что цену на газ из РФ для Белоруссии на 2023 год определят до 1 августа

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Цена на российский газ для Белоруссии на 2023 год должна быть определена до 1 августа текущего года, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

"Данная работа (формирование цены на природный газ из РФ для Белоруссии на 2023 год - ИФ) должна быть завершена к 1 августа 2022 года с подписанием соответствующих документов", - рассказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

Каранкевич также сообщил, что до 1 июля текущего года белорусская и российская стороны должны подготовить и согласовать принципы функционирования и регулирования объединенного рынка природного газа Союзного государства. Согласованные принципы будут формализованы в проекте Дополнения к Союзной программе по газу.

Он добавил, что министерства энергетики Белоруссии и России завершили подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии.

"Он уже имеет законченный вид и будет направлен на проведение внутригосударственных процедур", - рассказал министр.

Договором будут закреплены правовые основы формирования и функционирования объединенного рынка электрической энергии Союзного государства Белоруссии и России, определены полномочия органов государственного управления и инфраструктурных организаций двух стран, а также субъектный состав рынка. На завершающем этапе находится подготовка проекта Правил функционирования объединенного рынка электрической энергии Союзного государства.

Объединенный рынок электроэнергии начнет функционировать с 1 января 2024 года, заявил Каранкевич.

"С 2025 года работа объединенного рынка электроэнергии Союзного государства должна быть синхронизирована с работой рынка электрической энергии Евразийского экономического союза. И с 2027 года предусматривается и более глубокая интеграция, будет расширяться субъектный состав участников объединенного рынка Союзного государства. В первую очередь это касается производителей и потребителей электрической энергии", - добавил министр.

Каранкевич также отметил, что отработавшее ядерное топливо с БелАЭС начнут доставлять на переработку в Россию через 10 лет.

"Планируется, что с 2032 года начнется его (отработавшего ядерного топлива с БелАЭС - ИФ) транспортировка железнодорожным транспортом в специальных упаковочных контейнерах в Российскую Федерацию на переработку. Этим будет заниматься компания "ТВЭЛ", входящая в состав госкорпорации "Росатом". Ожидается, что продукты переработки отработавшего ядерного топлива начнут возвращать в нашу страну из России с 2050 года", - сказал министр энергетики.

Он также напомнил, что первый энергоблок БелАЭС 25 апреля 2022 года был выведен в планово-предупредительный ремонт, который предусматривает в том числе частичную перегрузку в активную зону реактора блока свежего ядерного топлива.

"Всего в активной зоне реактора расположено 163 тепловыделяющие сборки, в рамках предстоящего планового ремонта будет перезагружено 25% из них", - пояснил Каранкевич.

По его словам, отработавшее ядерное топливо будет храниться в бассейнах выдержки, расположенных в здании реактора.

"Отработавшее топливо будет находится в тепловыделяющих сборках около 8-10 лет, оно будет охлаждаться, будет осуществляться понижение его радиоактивности", - пояснил министр.

Ранее Белоруссия и Россия внесли изменения в межправительственные соглашения о ценообразовании на поставляемый в республику природный газ и зафиксировали цену на него в российских рублях до конца текущего года.