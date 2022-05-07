Более 140 домов загорелись в кузбасском Тяжине, четыре человека погибли

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли на пожаре в Тяжинском округе Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Тяжинскому округу.

"Четыре человека погибли, 143 дома сгорело, 224 человека остались без жилья, 15 человек нуждаются в пунктах временного содержания, остальные люди временно разместились у родственников", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на пожаре в Тяжинском округе загорелось более 50 домов, три человека погибли. Управление СКР по Кузбассу возбудило уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).