Кабмин поддержит инвесторов, реализующих проекты в сфере обращения с отходами

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации коммунальных отходов, смогут рассчитывать на льготную процентную ставку по банковским кредитам, соответствующее постановление подписал премьер России Михаил Мишустин.

Как говорится в сообщении на сайте правительства, процентная ставка для инвесторов будет не выше 12,5%. Субсидии от государства будут покрывать банкам оставшуюся часть ставки.

Согласно сообщению, условиями такого льготного кредитования являются строительство, реконструкция или модернизация объектов по обращению с отходами, а также их софинансирование публично-правовой компанией "Российский экологический оператор".

Как отмечается в сообщении, "подписанный документ - часть плана первоочередных действий правительства в условиях внешнего санкционного давления".