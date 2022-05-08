Что произошло за день: воскресенье, 8 мая

Санкции США против российских телеканалов, второй тур выборов президента Южной Осетии и встреча постпредов ЕС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США ввели санкции против трех российских телеканалов. Теперь "Первому каналу", НТВ, "России-1" будут недоступны телевизионное оборудование, технологии вещания и услуги рекламных компаний из США. Также под санкции подпали Московский индустриальный банк, восемь топ-менеджеров Сбербанка и 17 - Газпромбанка. Американским компаниям запретят оказывать ряд консалтинговых услуг клиентам из России и экспортировать в РФ используемое в промышленности оборудование.

- В ЕС вновь не смогли договориться об эмбарго на нефть из РФ. Встреча 27 постпредов ЕС в воскресенье завершилась без подписания соглашения. Венгрия продолжает блокировать введение запрета на импорт российской нефти. Ранее премьер страны сравнивал эмбарго с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики. А вот лидеры стран G7 подтвердили планы поэтапного отказа от нефти из РФ.

- Лидер ПМР опроверг слухи о проведении мобилизации в регионе. Вадим Красносельский также подчеркнул: Приднестровье выступает за мир и развитие, а также за решение всех вопросов за столом переговоров. Сообщения о мобилизации ранее опубликовал ряд СМИ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

- Путин накануне Дня Победы отправил поздравления лидерам некоторых стран СНГ. Однако он поздравил не всех президентов: в случае с Украиной и Грузией послания были направлены только "народам". В тексте поздравления президент России напомнил об общем долге - не допустить возрождения нацизма.

- Президентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися. После полудня был преодолен порог (более 30%) явки избирателей, необходимый для признания выборов состоявшимися. На пост главы республики претендуют два кандидата вышедшие во второй тур - это действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев. В ЦИК Южной Осетии приступили к подсчету голосов.

- Володин подсчитал число введенных с 2014 года антироссийских санкций. Спикер Госдумы рассказал, что общее их число за восемь лет превысило 10 тыс. Примечательно, что после начала спецоперации их количество выросло почти в три раза. Однако он нашел в этом и позитивный момент, отметив, что "все, что нас не убивает, делает сильнее".