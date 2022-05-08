Выборы в Южной Осетии состоялись

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - На президентских выборах в Южной Осетии преодолен барьер явки избирателей, необходимый в ходе повторного голосования, он составил более 30%, выборы состоялись, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье глава ЦИК республики Эмилия Гагиева.

"30% необходимо, чтобы выборы были признаны состоявшимися", - уточнила она.

За ходом голосования следят более 30 иностранных наблюдателей, а также представители российских СМИ.

В избирательных бюллетенях два кандидата в президенты - действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев. Они проголосовали на своих избирательных участках в Цхинвале.

Большая часть - 72 избирательных участка - расположены на территории Южной Осетии. В соседней Северной Осетии открыты два избирательных участка, явка на них высокая. Еще по одному избирательному участку, расположены в Москве и Сухуме.

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что выборы в Южной Осетии проходят без нарушений.

Делегация российских сенаторов находится в республике в качестве международных наблюдателей и следит за ходом голосования второго тура президентских выборов.

Цеков сообщил на брифинге в международном пресс-центре ЦИК Южной Осетии, что в течение дня они намерены поехать в отдаленные районы республики, чтобы на месте увидеть процесс голосования.