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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:55

В Южной Осетии пройдет второй тур выборов президента республики

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Южной Осетии в 8:00 открылись избирательные участки, началось голосование во втором туре выборов президента республики.

Как сообщила "Интерфаксу" секретарь ЦИК Кристина Авлохова, на участках наблюдается активность избирателей, несмотря на дождливую погоду, по поступающей информации из избирательных участков с отдаленных сел, процесс голосования начался без эксцессов.

МВД Южной Осетии несет службу в усиленном варианте. Все избирательные участки республики находятся под охраной.

На пост главы республики претендуют два кандидата вышедшие во второй тур - это действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев.

Всего открыто 76 избирательных участков в Цхинвале, а также во всех четырех районах Южной Осетии - Цхинвальском, Дзауском, Знаурском и Ленингорском. Кроме того, два участка открыты в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуме (Абхазия). ЦИК республики изготовил 40 тысяч бюллетеней. В стране зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.

Избирательные участки закроются в 20:00 воскресенья.

Победитель определяется простым большинством голосов. Для признания второго тура выборов состоявшимся в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в списки для голосования. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов.

За выборами будут следить иностранные наблюдатели - из России, ДНР, ЛНР, Абхазии. Аккредитацию на выборы получили более 25 наблюдателей.

Для освещения предварительных итогов голосования и результатов выборов в Цхинвале откроется информационный центр ЦИК. Первый брифинг ЦИК запланирован на 10:00.

Южная Осетия
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