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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

В Уфе 35 человек застряли в кабинках сломанного фуникулера

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют людей из кабинок остановившейся из-за поломки канатной дороги в Уфе, сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города в понедельник.

"Сегодня около 16:00 поступила информация о том, что произошла аварийная остановка канатной дороги, перевозящей пассажиров. В кабинках фуникулера находились 35 человек, из них девять детей", - говорится в сообщении.

Спасателями проводится эвакуация пассажиров при помощи альпинистского снаряжения.

Пострадавших нет.

Причиной аварийной остановки канатной дороги стало, как сообщается, "повреждение низкочастотного кабеля управления автоматикой на одной из опор".

Фуникулер закрыт на ремонт.

Башкирия Уфа
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