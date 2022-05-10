Пять человек погибли в ДТП в Башкирии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Мишкинском районе Башкирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УГИБДД по республике во вторник.

Авария произошла на 133-м километре автодороги Уфа-Янаул. В пресс-службе регионального МВД агентству уточнили, что, по предварительным данным, столкнулись Renault Sandero и Skoda Rооmster.

На место происшествия выехали руководство ГИБДД МВД по Башкирии, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.

Подробности случившегося уточняются.