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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Высокий уровень террористической опасности продлен в двух районах Воронежской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев продлил действие повышенного, "желтого", уровня террористической опасности в граничащих с Украиной Россошанском и Кантемировском районах, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Такой режим будет действовать еще 15 суток с 11 мая.

"Принимая такие решения, на первое место я всегда ставлю предосторожность и безопасность. Но жителям двух приграничных муниципалитетов, как и всей области, по-прежнему не следует беспокоиться. На сегодняшний день для этого нет оснований", - цитирует пресс-служба Гусева.

Губернатор Воронежской области 11 апреля установил на территории этих двух районов повышенный, "желтый", уровень террористической опасности. Затем его действие было продлено еще на 15 дней. Глава региона пояснил, что мера является профилактической и связана с возможными провокациями со стороны Украины.

Хроника 24 февраля – 10 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Воронежская область Украина
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