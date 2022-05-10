Российские энергетики проложили ЛЭП из Белгородской в Харьковскую область

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" проложили воздушную линию электропередачи с территории Белгородской области, позволившую наладить электроснабжение жителей города Купянска и еще 200 населенных пунктов Харьковской области, сообщила во вторник пресс-служба правительства Белгородской области.

"Исполняя поручение правительства России, ПАО "Россети" и белгородские энергетики в период с 29 апреля по 8 мая 2022 года заново построили линию электропередачи 110 кВ, соединяющую две энергосистемы", - говорится в сообщении.

Ранее между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей существовали линии связи - воздушные ЛЭП, которые взаимно обеспечивали резервное электроснабжение потребителей. В 2002 году в условиях ухудшения взаимоотношений между Россией и Украиной линии были демонтированы.

Российские энергетики проложили воздушную линию общей протяженностью 5,2 км в двухцепном исполнении. Это позволило со стороны РФ подать напряжение по постоянной схеме на 16 высоковольтных трансформаторных подстанций 110 кВ. Бесперебойным электроснабжением обеспечены жители города Купянска и еще более 200 населенных пунктов Харьковской области.

Электроснабжение Купянска и окружающих его районов со стороны Украины было прекращено с начала апреля. Без электричества оказались более 120 тысяч жителей в семи административных районах, а электроснабжение жилых кварталов Купянска осуществлялось по графику поочередно, с перерывом каждые четыре часа.

"Мы сейчас получили определенную поддержку в виде новых высоковольтных линий, по которым идет электроэнергия мощностью 45 мегаватт из РФ. За счет этого население Купянска будет постоянно получать свет, возобновил работу водоканал, продолжит работу больница, хлебозавод, роддом и вся необходимая инфраструктура. Будет возможность сэкономить бензин и солярку, которыми заправляли электрогенераторы. А самое главное, люди будут заниматься своими первостепенными заботами - растить детей и ухаживать за огородом", - приводятся в сообщении слова мэра Купянска Геннадия Мацегоры.

Ранее больницы, объекты инфраструктуры и другие жизненно важные социальные объекты обеспечивались электроэнергией при помощи дизельных генераторов. Были проблемы с обеспечением электроэнергией продовольственных и промышленных предприятий.

9 мая силами российских специалистов бесперебойная подача электроэнергии также была организована в Боровском, Шевченковском, а также в части Изюмского и Балаклейского районов.

ПАО "Россети Центр" (ранее - "МРСК Центра") включает 11 филиалов: "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго", "Курскэнерго", "Костромаэнерго", "Липецкэнерго", "Тверьэнерго", "Смоленскэнерго", "Орелэнерго", "Тамбовэнерго", "Ярэнерго". Компания также является единоличным исполнительным органом в "Россети Центр и Приволжья".

Основным акционером "Россети Центр" является ПАО "Россети", которое владеет 50,2%. Также акционерами компании являются структуры Prosperity Capital Management (UK) Limited, которому в общей сложности принадлежит 21,21%.