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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Возбуждено уголовное дело о травмировании двух девочек на карусели в Нефтекамске

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Нефтекамске две 11-летние девочки получили переломы ног, когда катались на карусели в Центральном парке культуры и отдыха. По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК), сообщили в управлении СК по Башкирии.

Следствие установило, что 8 мая девочки катались на карусели, которая не была закреплена и наклонилась во время вращения. Ноги девочек зажало между сиденьями и землей, они получили травмы.

Следователи и полицейские проверяют аттракцион, допрашивают сотрудников парка и компании-владельца карусели. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы и проверка соответствия карусели требованиям ГОСТа.

Башкирия СКР Нефтекамск
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