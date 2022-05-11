Возбуждено уголовное дело о травмировании двух девочек на карусели в Нефтекамске

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Нефтекамске две 11-летние девочки получили переломы ног, когда катались на карусели в Центральном парке культуры и отдыха. По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК), сообщили в управлении СК по Башкирии.

Следствие установило, что 8 мая девочки катались на карусели, которая не была закреплена и наклонилась во время вращения. Ноги девочек зажало между сиденьями и землей, они получили травмы.

Следователи и полицейские проверяют аттракцион, допрашивают сотрудников парка и компании-владельца карусели. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы и проверка соответствия карусели требованиям ГОСТа.