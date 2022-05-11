В Подмосковье начали проверку из-за гибели истощенного ребенка

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку в связи со смертью шестилетнего мальчика в городском округе Одинцово, сообщает сайт Мособлпрокуратуры в среду.

"По предварительной информации, 10 мая в медицинском учреждении констатировали смерть шестилетнего мальчика. Ребенок находился в истощенном состоянии. В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов, а также родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.