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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

В Подмосковье начали проверку из-за гибели истощенного ребенка

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку в связи со смертью шестилетнего мальчика в городском округе Одинцово, сообщает сайт Мособлпрокуратуры в среду.

"По предварительной информации, 10 мая в медицинском учреждении констатировали смерть шестилетнего мальчика. Ребенок находился в истощенном состоянии. В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов, а также родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.

Подмосковье Одинцово
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