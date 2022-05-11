Лавров обвинил Украину в минировании портов, где находятся суда с пшеницей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти Украины заблокировали в своих портах десятки судов с пшеницей, отказываются от сотрудничества по их выводу через гуманитарные коридоры, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира. И даже заминировали выход из этих портов, что делает невозможным вывод этих кораблей", - сказал Лавров на пресс-конференции в столице Омана Маскате.

По словам министра, российская сторона неоднократно предлагала организовать гуманитарные коридоры "для вывода этих судов с нужными товарами.

"Но украинская сторона не идет на сотрудничество, а ее западные хозяева никак на это не реагируют", - заявил Лавров.