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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

Лавров обвинил Украину в минировании портов, где находятся суда с пшеницей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти Украины заблокировали в своих портах десятки судов с пшеницей, отказываются от сотрудничества по их выводу через гуманитарные коридоры, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира. И даже заминировали выход из этих портов, что делает невозможным вывод этих кораблей", - сказал Лавров на пресс-конференции в столице Омана Маскате.

По словам министра, российская сторона неоднократно предлагала организовать гуманитарные коридоры "для вывода этих судов с нужными товарами.

"Но украинская сторона не идет на сотрудничество, а ее западные хозяева никак на это не реагируют", - заявил Лавров.

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