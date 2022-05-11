В Кремле заявили, что индексация пенсий и соцпособий еще прорабатывается

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Параметры индексации пенсий и социальных пособий, о необходимости которой говорил президент РФ Владимир Путин, еще прорабатываются, в ближайший четверг на совещании у президента эта тема обсуждаться не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее правительство представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий.

"Этот вопрос, конечно, высоко стоит в повестке дня президента. Сам президент говорил о том, что такая индексация прорабатывается, но параметры еще предстоит определить", - сказал Песков.

Он добавил, что на совещании по экономическим вопросам, которое запланировано у Путина на 12 мая, "это не будет темой".