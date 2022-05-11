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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Автомобиль в Нижегородской области сбил четверых детей на пешеходном переходе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Дети пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Выксе Нижегородской области в среду, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Около 12:20 по московскому времени на перекрестке улиц Красные Зори и Островского автомобиль "Лада Приора" под управлением водителя 2003 г.р. сбил детей, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет, говорится в сообщении.

"В результате ДТП четверо несовершеннолетних (две девочки и мальчик 2013 года рождения, девочка 2007 года рождения) получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе.

Дети доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Нижегородская область МВД РФ
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