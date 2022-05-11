Главный инженер астраханской верфи ОСК получил 7 лет за хищение 157 млн рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Астрахани вынес приговор по делу о мошенничестве при реконструкции судостроительного завода "Лотос" (Астрахань, входит в "Южный центр судостроения и судоремонта" - структуру "Объединенной судостроительной корпорации"), сообщает прокуратура региона в среду.

"Собственник ООО "Балтийская строительная компания N45" Евгений Селяков и бывший главный инженер АО "Судостроительный завод "Лотос" Александр Смирнов признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что Селяков и Смирнов вместе с неустановленными соучастниками завышали объем и качество выполненных работ, таким образом с 2015 по 2017 годы они похитили более 156,6 млн рублей, перечисленных заказчиком для реконструкции кровли "Блока цехов N1" завода "Лотос".

Суд приговорил Селякова к восьми годам лишения свободы и штрафу в 600 тыс. рублей, Смирнова – к семи годам и шести месяцам заключения и штрафу в 600 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении их соучастников выделено в отдельное производство.

АО "ССЗ "Лотос" является ведущим судостроительным предприятием на юге России, осуществляет ремонт и строительство корпусов судов, судовых систем и механизмов.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 года. 100% акций ОСК находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.