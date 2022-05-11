Отец и 18-летняя дочка найдены застреленными в Дагестане

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции выясняют причину происшествия в Махачкале, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"В квартире одного из домов по улице Лаптиева в Махачкале полицейскими, которые прибыли на место по вызову соседей, найдены мертвыми на полу от огнестрельных ранений 52-летний мужчина и его 18-летняя дочь. Возле мужчины лежало ружье. Предположительно, из него и были осуществлены выстрелы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соседи погибших позвонили в полицию в 16:45 по московскому времени в среду и сообщили, что слышали выстрелы в этой квартире.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она устанавливает причину и обстоятельства происшествия.