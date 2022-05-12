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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

Пожарный погиб при тушении природного пожара в Приморском крае

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пожарный, тушивший возгорание недалеко от города Партизанск, найден мертвым, сообщается в телеграм-канале правительства Приморского края.

"Пожарный погиб в Партизанске во время тушения огня в лесу недалеко от частного сектора. В ликвидации пожара он участвовал вместе со своим командиром. Работать приходилось вручную, используя воздуходувки, техника подойти не могла из-за сложного рельефа местности. Задымление было слишком сильным, пропал из вида - через какое-то время найден мертвым", - говорится в сообщении.

По данным Авиалесоохраны на утро четверга, в Приморье тушат 10 пожаров на землях лесного фонда на площади 502 га и один пожар на землях обороны и безопасности на площади 160 га.

Приморский край Партизанск
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