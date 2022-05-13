Абрамченко сообщила, что 90% природных пожаров в РФ тушатся в первые сутки

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В России 90% природных пожаров ликвидируется в первые сутки, это почти на 15% больше, чем в прошлом году, сообщила в пятницу вице-премьер Виктория Абрамченко.

"В предыдущие годы скорость тушения была 76%, 76% пожаров тушили в первые сутки. В этом году, за истекший период 2022 года, показатель - 90%", - сказала Абрамченко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По мнению вице-премьера, достичь 100% тушения всех природных пожаров в первые сутки с момента их возникновения можно будет к 2024 году.

"Я считаю, что к 2024 году нам это по силам (...) с учетом того же финансирования, плюс дополнительно (будут выделяться - ИФ) средства нацпроекта "Экология", - ответила Абрамченко на соответствующий вопрос.

В рамках нацпроекта "Экология" регионам выделяются средства на закупку противопожарного оборудования и техники, для них уже закуплено более 6 тыс. единиц техники, напомнила вице-премьер.

"Договорились в правительстве, что в первую очередь будем обеспечивать финансирование для наиболее горимых регионов для того, чтобы они были обеспечены по нормативу 100% в ближайшее время. И вот в следующем году мы достигаем по этим наиболее горимым регионам 100% обеспеченности лесопожарной техникой", - отметила Абрамченко.