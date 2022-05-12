Один человек погиб при взрыве в воинской части под Хабаровском

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб и еще несколько пострадали в результате взрыва пороха на территории воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв произошел во время разгрузки боеприпасов. Один человек получил смертельные ранения, еще несколько пострадали. Причины устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

В администрации Эльбанского городского поселения, в состав которого входит Тейсин, "Интерфаксу" подтвердили, что произошло ЧП, но поселковые пожарные не привлекались.

"У них свои пожарные, наши не привлекались. В Эльбанскую больницу доставлены два человека. Других подробностей у меня нет", - отметил представитель администрации.