Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

Один человек погиб при взрыве в воинской части под Хабаровском

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб и еще несколько пострадали в результате взрыва пороха на территории воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв произошел во время разгрузки боеприпасов. Один человек получил смертельные ранения, еще несколько пострадали. Причины устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

В администрации Эльбанского городского поселения, в состав которого входит Тейсин, "Интерфаксу" подтвердили, что произошло ЧП, но поселковые пожарные не привлекались.

"У них свои пожарные, наши не привлекались. В Эльбанскую больницу доставлены два человека. Других подробностей у меня нет", - отметил представитель администрации.

Хабаровский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев с 1 июня покинет свой пост

Зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев с 1 июня покинет свой пост

ФСБ предотвратила теракты в Курске

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ до 19 мая

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ до 19 мая

Siemens объявил о прекращении бизнеса в России

Правительство утвердило гранты для волонтеров, оказывающих медпомощь в ДНР и ЛНР

Правительство утвердило гранты для волонтеров, оказывающих медпомощь в ДНР и ЛНР

Число раненых в результате обстрела села в Белгородской области достигло шести человек

Белгородский губернатор сообщил об одном погибшем при обстреле приграничного села

Белгородский губернатор сообщил об одном погибшем при обстреле приграничного села

Что произошло за день: среда, 11 мая

Мордашов подал иск в Европейский суд из-за включения его в санкционный список ЕС

Новым главой Росстата стал Сергей Галкин из Минэкономразвития

Новым главой Росстата стал Сергей Галкин из Минэкономразвития