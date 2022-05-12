Федеральные музеи не будут участвовать в эксперименте с продажей алкоголя в буфетах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Эксперимент по продаже алкогольной продукции в музеях не будет распространяться на федеральные учреждения культуры, сообщили в Минкультуры РФ.

"Данный эксперимент не будет проходить на площадках федеральных музеев и в музеях-заповедниках, поскольку в прошлом был известный инцидент в Третьяковской галерее", - сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее власти Москвы приняли решение о проведении эксперимента по продаже алкогольной продукции в сезонных кафе и на летних верандах. Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте столичной мэрии. Кроме того, снимается запрет на розничную продажу продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5% в музеях и в подведомственных департаменту культуры столицы учреждениях, имеющих концертные залы. Эксперимент будет проходить до конца 2022 года.

Ранее при продаже алкоголя на летних верандах рестораторы могли получить штраф, а также отзыв лицензии. Посетители летних веранд при этом могли быть привлечены к ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах.

Выпил и повредил картину Репина

Ранее алкоголь продавался в ресторане при московской Третьяковской галерее. Однако ее руководство высказалось против продолжения подобной практики несколько лет назад после инцидента с нападением посетителя на картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына").

25 мая 2018 года приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин металлическим ограждением разбил стекло картины в Третьяковской галерее и повредил полотно. Холст оказался разодран в трёх местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь". Тогда мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки. "Приехал посмотреть на нее (картину - ИФ), в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то", - сказал задержанный в ходе допроса, видео которого было опубликовано МВД РФ.

В конце апреля 2019 года этого Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима.