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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

У кошачьих лемуров в казанском зоопарке родилась двойня

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пополнение произошло в семействе кошачьих лемуров в казанском зоопарке, у них родилась двойня, сообщает пресс-служба мэрии.

"Живут новорожденные с мамой Мартой в общем вольере, их уже могут увидеть посетители зооботсада. Питаются лемуры молоком матери, а сама Марта ест много фруктов - яблоки, бананы, виноград, а также сухофрукты и орехи", - говорится в сообщении.

Определить пол малышей пока невозможно, малыши не слезают с матери, висят на ее животе и спине - это обычное поведение новорожденных лемуров.

Отмечается, что Марта впервые стала мамой в прошлом году. Рождение двойни - крайне редкое явление.

В настоящее время в зоопарке живут восемь кошачьих лемуров.

Казань Казанский зоопарк
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