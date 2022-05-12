В Думском комитете заявили о необходимости увеличить число рейсов турецких авиакомпаний

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры решил обратиться в правительство с просьбой предоставить информацию о предлагаемых мерах по обеспечению необходимого количества чартерных перевозок российских туристов турецкими авиакомпаниями.

Решение принято по итогам обсуждения с Ростуризмом вопроса расширения перевозки российских туристов в Турцию рейсами турецких перевозчиков.

Как пояснил председатель комитета Саганджи Тарбаев, речь идет о согласовании Минтрансом чартерных перевозок турецких авиакомпаний в Россию в условиях введения ограничений и запретов со стороны недружественных стран.

"Речь идет о том, что ввиду невозможности осуществлять перевозки российских туристов в Турцию на воздушных судах, данную проблему вызвалась помочь решить турецкая авиакомпания Turkish Airlines. На сегодняшний день Федеральным агентством воздушного транспорта согласовано 108 рейсов в неделю, что позволит перевезти порядка 100 тыс. человек, но этого недостаточно. Турки предлагают 349 рейсов", - сказал Тарбаев.

Как разъяснила глава Ростуризма Зарина Догузова, из-за прекращения авиасообщения с большинством популярных зарубежных туристических направлений после 24 февраля из-за санкций Евросоюза и США, туроператоры не могут выполнять обязательства перед туристами по оплаченным турам. По оценкам ведомства, образовавшаяся задолженность достигает 40 млрд рублей и начать выплачивать ее туристам можно только при условии открытия хотя бы нескольких массовых направлений.

По словам Догузовой, хотя Ростуризм сосредоточен в первую очередь на развитии внутреннего туризма, он отвечает и за выездной туризм.

"Наша позиция однозначна: все дружественные страны, которые не вводили против РФ санкции, которые готовы обеспечивать безопасность и принимать наших туристов, мы с ними плотно отрабатываем любые возможности, чтобы авиасообщение было возможно. И нам, конечно, хочется, чтобы больше наших самолетов летало, но нам очень важны любые дополнительные емкости, включая "Турецкие авиалинии". У наших коллег из Минтранса есть ряд своих задач по поддержке наших авиакомпаний, и нам совершенно это понятно, и мы объединили все наши усилия. Но возможно ли это в текущих условиях, я не знаю", - добавила Догузова.

Она подчеркнула, что Ростуризм в связи с этим попросил Минтранс рассмотреть все заявки турецких перевозчиков перед майскими праздниками, и эта работа продолжается, так как нужно увеличивать количество рейсов.

"То, что сейчас летало на майские, позволило начать двигаться хоть как-то, но этого недостаточно, так как продажи шли исходя из других объемов и других провозных мощностей. И те 349 рейсов, которые сейчас запрошены, мы хотим, чтобы Росавиация дала соответствующее разрешение для "Турецких авиалиний". И будем поступательно по этому вопросу двигаться. Мы считаем это важным для туристов, для поддержки устойчивости отрасли, чтобы не было банкротств туроператоров, и чтобы люди начали получать услугу, за которую они заплатили деньги", - сказала глава Ростуризма, отвечая на вопросы депутатов.

Она добавила, что благодаря совместной с Минтрансом работе общее количество рейсов на майские праздники составило 290 в неделю – часть из них будет летать до 15 мая с возможной пролонгацией. "Это позволило туроператорам начать постепенно выполнять обязательства перед туристами", - отметила она.

Догузова напомнила, что для россиян сейчас открыто очень мало зарубежных направлений с прямой авиаперевозкой. Это Турция, Египет с небольшим объемом, Эмираты, Мальдивы. Из ближнего зарубежья – Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия.