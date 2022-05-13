230 населенных пунктов в Брянской области были обесточены из-за грозы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют последствия грозы и сильного ветра в Брянской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Электроснабжение отключено в 226 населенных пунктах 27 муниципальных образований области", - говорится в сообщении.

Ветер повалил также более 370 деревьев, повреждено порядка 19 автомобилей.

Ранее сообщалось, что гроза и сильный ветер в четверг оставили в Брянской области без света 28 населенных пунктов где проживают 3,7 тыс. человек.

Кроме того, вечером в четверг из-за падения деревьев на железнодорожные пути после прохождения грозового фронта с отклонением от графика следуют пассажирские поезда на ряде участков в Калужской и Брянской областях.

Также есть сведения, что в регионе повреждены кровли 15 зданий. Экстренные и оперативные службы региона продолжают работают в режиме повышенной готовности.

Ранее ведомство предупреждало о возможном усилении ветра в регионе до 20 метров в секунду. По данным регионального управления МЧС, в четверг во время грозы порывы ветра достигали 27 метров в секунду.