Картельный сговор о поставке питания в детсады на 1,5 млрд рублей нашла прокуратура во Владивостоке

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о картельном сговоре на 1,5 млрд рублей в сфере организации питания детей в детсадах возбудили во Владивостоке по материалам прокурорской проверки, сообщает региональная прокуратура.

"Установлено, что три юридических лица, являющиеся исполнителями по муниципальным контрактам и осуществляющие деятельность по организации питания несовершеннолетних, вступили в картельный сговор", - говорится в сообщении.

Они разделили между собой все муниципальные контракты по территориальному принципу, а также по объему оказываемых услуг. Общая сумма оборота по контрактам, которые должны были заключаться на основании конкурсов, составляет 1,5 млрд рублей.

Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения).