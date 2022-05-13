Нефтяное пятно покрыло полкилометра берега бухты в Петропавловске-Камчатском

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют разлив нефтепродуктов в акватории Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского, сообщает в пятницу главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Специалисты отряда по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ЛАРН) краевого поисково-спасательного отряда начали обработку места загрязнения биосорбентом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в пятницу у берега бухты появилось нефтяное пятно шириной 15 сантиметров и длиной 500 метров.

В свою очередь, пресс-служба правительства Камчатского края сообщает, что мертвых гидробионтов и птиц на набережной Авачинской бухты не обнаружено.

На месте кроме спасателей работают сотрудники Росприроднадзора, Росрыболовства и краевого министерства природных ресурсов и экологии.

"Мы выполнили облет с применением квадрокоптера и установили, что разлив исходит, предположительно, из части пирса Океанрыбфлот, там в настоящий момент работает буксир поблизости от точки сброса. Как сообщили сотрудники СВТУ ФАР (Росрыболовства - ИФ), которые обследовали береговую линию, зафиксировано отсутствие замора гидробионтов и птицы. По факту проводится контрольно-надзорные мероприятия, Росприроднадзор уже включился в эту работу. Мероприятия направлены на выявление виновных лиц", - приводятся в сообщении слова заместителя министра природных ресурсов и экологии края, начальника экологического надзора региона Алексея Юркова.

Проверку по факту случившегося проводит Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура.