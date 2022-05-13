Российские дроны "Орлан-10" стали боевыми и применяются для ударов на Украине

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Разведывательный беспилотник "Орлан-10" получил ударные функции, теперь "вооруженные" компактными снарядами дроны наносят удары по украинским объектам, сообщил официальный телеканал Минобороны РФ "Звезда".

"В ходе спецоперации военнослужащие впервые применили новую модификацию беспилотника, который может теперь наносить высокоточные удары по земле - поражать живую силу и технику", - сказали в эфире телеканала.

Как сообщалось, беспилотники средней дальности "Орлан-10" весом 14 кг способны нести 5 кг полезной нагрузки.

"Дальность полета этого беспилотника - 110 км. Полный боекомплект состоит из четырех осколочно-фугасных снарядов, способных уничтожать автомобильную технику, минометное вооружение и живую силу противника. (...) Специальные компактные снаряды находятся в закрытых контейнерах, которые подвешивают под крыльями "Орлана", - сообщил телеканал.

В телесюжете "Звезды" показали созданные для "Орлана" миниатюрные боеприпасы, которые военные вручную крепят под крыло дрона, после чего "вооруженный" беспилотник запускают при помощи катапульты.

"Операторы БЛА находят цель и сбрасывают осколочно-фугасные боеприпасы с высоты двух километров. По словам военных, максимальное отклонение при попадании - всего пара метров", - отметили в сюжете.

По данным телеканала, за последние две недели ударные беспилотники "Орлан-10" уничтожили пять военных объектов украинской армии и вернулись обратно.

Ранее сообщалось, что "Орлан-10" является одним из основных беспилотников Вооруженных сил России, их поставлено более 1 тысячи. Разработчик и производитель "Орлана"- "Специальный технологический центр" (СТЦ), он выпускает 11 различных модификаций беспилотника.