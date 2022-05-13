Кабмин смягчил ограничения на вывоз из РФ иностранных товаров и оборудования

Вид на здание Правительства РФ Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ сократило перечень товаров и оборудования, ввезенных в страну из-за рубежа и вывоз которых запрещен до конца 2022 года. Соответствующие изменения внесены в постановления 311, 312, 313 от 9 марта 2022 года, вводящие временный запрет и разрешительный порядок вывоза отдельных видов товаров, в том числе в недружественные государства.

Как говорится в сообщении Минпромторга, из перечня исключены бытовая электроника и потребительские товары, отдельные товары радиоэлектронной промышленности, широкий перечень водных судов, отдельные инструменты и строительно-дорожная техника, широкий перечень изделий из пластмасс и резины, стеклянная тара, товары отраслей автомобилестроения и железнодорожного машиностроения.

Решение принято "с учетом анализа состояния соответствующих товарных рынков, а также консультаций, проведенных с представителями бизнеса", отмечается в пресс-релизе профильного министерства.

Утвержденные правительством изменения также предусматривают, что ограничения на реэкспорт не будут распространяться на товары, происходящие из Донецкой народной республики и Луганской народной республики, при условии сопровождения сертификатом о происхождении товара, выдаваемым уполномоченными органами ДНР и ЛНР, "что позволит активизировать двустороннее сотрудничество с промышленными предприятиями республик".

Ограничения на вывоз также не будут распространяться на товары, вывозимые по перечням Минпромторга в рамках межправительственных соглашений о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности, либо по разрешениям комиссии по экспортному контролю РФ, отмечают в министерстве.

Как сообщало правительство после утверждения в марте постановлений о временном запрете на реэкспорт, вывозить из РФ без разрешения до конца года нельзя технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехнику, электрической аппаратуру. Всего в перечне были указаны более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

Ограничения введены "для того, чтобы под разными предлогами (ремонт, техническое обслуживание) эта продукция не вывозилась и продолжала использоваться в ключевых секторах экономики - транспорт, сельское хозяйство, цифровые технологии, разработка недр, промышленность", поясняли ранее в Минэкономразвития.

Вывоз ограничен во все страны за исключением государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии, в отношении которых действует разрешительный порядок реэкспорта.