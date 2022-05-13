Власти опровергли слухи о взрывных устройствах и диверсантах в Курске

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Администрация Курской области назвала фейковой информацию, распространяемую в соцсетях о неких "диверсантах", якобы действующих в областном центре.

"В Курской области по чатам распространяется новый фейк. Якобы в Курске диверсанты разбросали взрывные устройства, замаскированные под игрушки и небольшие вещи, и уже есть первые жертвы. Эта информация не соответствует действительности! Подобных случаев не фиксируется", - говорится в сообщении комитета информации и печати областной администрации.

При этом власти призывают местных жителей к осторожности и внимательности.

"Но, действительно, взрывные устройства могут маскировать под бытовые предметы или оставляют в виде "забытых" пакетов. Не трогайте такие вещи! О подозрительных гражданах или забытых предметах просим сообщать в полицию", - отмечается в пресс-релизе.

Курская область граничит с территорией Украины. С 11 апреля до 25 мая текущего года в регионе введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями с украинской стороны.

На территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где находятся военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов.