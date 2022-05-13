В Воронеже начали проверку после гибели задержанного в отделе полиции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по факту смерти 59-летнего мужчины, доставленного в отдел полиции №3 в Воронеже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По результатам проверки "будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия в ведомстве не уточнили.

По данным местных СМИ, мужчину нашли повешенным. Его тело обнаружили утром 11 мая.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.