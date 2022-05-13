Затраты на ликвидацию объектов накопленного вреда из-за санкций могут вырасти на 30%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ может позволить Минприроды менять размер субсидий, предоставляемых регионам для софинансирования проектов по ликвидации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. В условиях санкций затраты на ликвидацию этих объектов могут увеличиться на 30%.

Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в условиях геополитической напряженности и санкционного давления на Россию стоимость реализации проекта "Чистая страна" увеличивается, поскольку 80% стоимости приходится на материалы (песок, щебень, грунт, синтетические материалы противофильтрационных экранов и т.д.) и оборудование (системы сбора фильтрата, ливневых стоков, дегазации и т.д.). В связи с этим, по мнению Минприроды, надо "либо ждать стабилизации цен, либо прорабатывать возможность использования аналогов, что может быть основанием для внесения изменений в проектную документацию".

"Следует отметить, что данная ситуация может также привести к увеличению стоимости затрат на реализацию мероприятий до 30%", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в текущем году проводятся работы по ликвидации 19 наиболее опасных объектов накопленного вреда (ОНВ) и 48 несанкционированных свалок в границах городов в 36 субъектах РФ. Полностью ликвидировать до конца года планируется 10 ОНВ и 18 свалок.

В январе 2022 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что в России выявлено 1929 объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.