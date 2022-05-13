Эксперты не увидели в прохладной весне рисков для урожая зерна в РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Прохладная весна не повлияет на урожай зерновых и зернобобовых культур в РФ в этом году, он превысит 130 млн тонн, прогнозируют эксперты, опрошенные "Интерфаксом".

"Полагаю, что будет собрано более 130 млн тонн зерна. Посевы развиваются позитивно, снимаются минусы, которые были в апреле", - заявил генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

В апреле он прогнозировал сбор зерна в 129,7 млн тонн, в том числе 84 млн тонн пшеницы. "Буду пересматривать эти оценки в сторону повышения. Прежде всего, оценки по сбору пшеницы, - сказал он. - В первую очередь, за счет состояния озимых. Оно значительно лучше, чем виделось в апреле".

Как уточнил Петриченко, в пользу повышения прогноза говорит и то, что в первой декаде мая нигде не отмечалась почвенная засуха – ни в Поволжье, ни на Урале, ни в Западной Сибири. "Нет ее и на юге, за исключением Ростовской области, но и там ее можно назвать условно средней", - сказал он, добавив, что "все это будет в плюс новому урожаю".

По прогнозу гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, сбор зерновых и зернобобовых культур в РФ в этом году может составить 131 млн тонн, в том числе 85 млн тонн пшеницы.

"Повышать его пока не собираемся, потому что видим в ряде регионов возможные проблемы", - сказал он, уточнив, что речь идет о Ростовской и Волгоградской областях, Урале и Западной Сибири. В частности, на Урале, по его словам, "наблюдается отступление от оптимальных погодных условий", засушливые явления проявляются в Сибири.

"Но все может еще не раз поменяться, поэтому мы пока осторожничаем с прогнозом", - заявил Рылько.

Урожай зерновых более 130 млн тонн прогнозирует и директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Прогноз основан на росте площадей под озимыми культурами и учитывает их хорошее состояние в этом году. К тому же большинство регионов, в частности, в Сибири, Поволжье, центре, планирует увеличение посевных площадей под яровым зерном.

По ее оценке, сбор озимой пшеницы в этом году может составить 64 млн тонн, яровой - 23,5 млн тонн. В целом урожай пшеницы превысит 87 млн тонн.

Возможен рекорд

Как заявил на экономическом совещании в четверг президент РФ Владимир Путин со ссылкой на предварительные оценки специалистов, сбор зерна в этом году может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. Если это случится, то по сбору пшеницы будет поставлен рекорд за всю историю России.

Исторический рекорд по производству в целом зерновых культур был поставлен РФ в 2017 году, когда было собрано 135,5 млн тонн. Сбор пшеницы тогда составил 86 млн тонн.

В 2020 году РФ собрала 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы. В 2021 году урожай снизился до 121,4 млн тонн (76 млн тонн пшеницы).

По данным Минсельхоза на 12 мая, сев яровых зерновых проведен на 12,6 млн га, что на 1,1 млн га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В частности, пшеница посеяна на 3,8 млн га (на 3,7 млн га годом ранее), кукуруза на зерно - на 1,6 млн га (на 1,5 млн га), ячмень - на 4,4 млн га (на 4,5 млн га), рис - на 57,6 тыс. га против 66,7 тыс. га.