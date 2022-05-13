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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Губернатор Дрозденко предложил перенести в Ленобласть памятник Освободителям Риги

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил установить в Ивангороде памятник Освободителям Риги.

"Ленинградская область готова разместить памятник советским воинам, который собираются демонтировать власти Риги (...) Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем достойное место размещения мемориала. Например, в Ивангороде, у границы с Прибалтикой", - написал он в Telegram.

12 мая Сейм Латвии принял в окончательном чтении законопроект о приостановке действия договора между Латвией и Россией о сохранении мемориальных сооружений и памятников. При этом Сейм заявил о готовности Латвии выполнять международные обязательства в отношении захоронений.

Решение о судьбе памятника Освободителям будет принимать мэрия Риги.

В Москве уже не раз прозвучали высказывания с осуждением "планов снести" этот монумент.

Александр Дрозденко Ленинградская область Ивангород Рига Сейм Латвия
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